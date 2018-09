Onder de rook van 9/11: correspondent Joost de Haas versloeg aanslag op VS

De voorpagina van 12 september 2001 (links) en George Bush steekt, geflankeerd door de gepensioneerde brandweerman Bob Beckwith, alle reddingwerkers een hart onder de riem. Ⓒ Reuters

De werkster lag huilend op de grond omdat ze haar man in Manhattan niet kon bereiken en de kinderen kwamen verward en aangeslagen van school. Ook in het huis van onze correspondent Joost de Haas, net onder de rook van New York, werd de impact van de aanslagen van 9/11 gevoeld. En wat deed onze correspondent? Hij liet het troosten over aan zijn vrouw en ging, zijn lijf vol adrenaline, aan de slag in zijn werkvertrek in de kelder.