In slechts tien jaar tijd heeft technologie de samenleving radicaal veranderd

Bron: We are social, Hootsuite, Kantar TNS, GfK (onderzoekcijfers Nederlandse huishoudens) Ⓒ 123RF/Redactie verrijkking

De digitalisering raakt ons hele bestaan. Hoe gaan we daarmee om, wat zijn de gevaren, hoe ziet de toekomst eruit? Is een offline leven nog mogelijk? De Telegraaf beantwoordt komende maand in een serie deze vragen.