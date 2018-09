Het is alweer herfst!

Goed beschouwd zijn er drie data waarop de herfst begint. Volgens de sterrenkundige kalender is dat op 23 september om 3.54 uur. Dan staat staat de zon precies boven de evenaar waardoor dag en nacht overal op aarde even lang duren. Officieel gaat de herfst in op 21 september en loopt door tot en met 20 december.

Volgens het KNMI stoort het weer zich niet aan de verschillende data. Tot laat in de herfst kan het nog zomers zijn. Zelfs in oktober zijn de laatste jaren in ons land nog regelmatig temperaturen gemeten tussen 20 en 25 graden gemeten.

Wel worden de verschillen in temperatuur tussen het noordelijk halfrond en de tropen in het najaar steeds groter. Hierdoor kunnen diepe depressies ontstaan die veel wind veroorzaken, de bekende herfststormen. Maar, zegt het KNMI, een heel rustig en nevelig weertype is ook karakteristiek voor het najaar.

De eerste nachtvorst na de lange zomer is een feit en volgens Weeronline is dat vroeg voor de tijd van het jaar. Op weerstation Twenthe (op het vliegveld bij Enschede) daalde de temperatuur de afgelopen nacht naar min 0,3 graden.

Gemiddeld genomen is 12 september de dag met de eerste keer grondvorst in ons land. Vorig jaar was het op 9 oktober zover.

Dit weekend verwacht Weeronline een periode met fraai nazomerweer met veel zon en maxima die geleidelijk stijgen naar 25 graden. Ook de nachten worden langzaamaan minder fris, waardoor het voorlopig niet nog een keer tot vorst aan de grond komt.