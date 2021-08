Premium Het beste van De Telegraaf

Derde prik nuttig? ’Boostershot’ krikt in Israël bescherming op

Eind februari werden inwoners van Tel Aviv die het vaccin in een bar namen met gratis drank beloond. Ⓒ Reuters

Amsterdam - Hoe zit het met een derde prik tegen corona? Terwijl in Israël massaal ’boostershots’ worden gezet voor iedereen boven de veertig (om de Joodse feestdagen in september te redden) is in Nederland het wachten op een uitspraak van de Gezondheidsraad. Wat kunnen we daarvan verwachten?