Lula uitgesloten van verkiezingen Brazilië

De linkse oud-president zit sinds april dit jaar in de gevangenis. Hij kreeg twaalf jaar cel vanwege een corruptiezaak. Desondanks besloot de Arbeiderspartij om 72-jarige Lula naar voren te schuiven als presidentskandidaat. Vooraf was al de verwachting dat de rechter de kandidatuur zou verbieden.

Lula was president van 2003 tot 2010. In die jaren voerde hij een sociaal beleid dat talrijke Brazilianen uit de armoede haalde. Hij is daarom nog steeds populair en stond in de peilingen op voorsprong. Zijn running mate Fernando Haddad, oud-burgemeester van Sao Paulo, wordt nu waarschijnlijk de presidentskandidaat van de Arbeiderspartij.