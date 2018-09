’Vrije keuze zorgt voor puur geluk’

— Draagmoederschap, we raken er niet over uitgepraat. „Gelukkig zijn er in Nederland vrouwen bereid om kinderen met liefde voor anderen te dragen”, vindt Luc Nibbeling, voorzitter van stichting Meer dan Gewenst. „Commercieel draagmoederschap is in Nederland verboden. Maar wie controleert dat? Wie zegt dat daar niet toch grote bedragen voor worden betaald?”, zegt Iara de Witte van kinderrechtenorganisatie Defence for Children.