’Verkeerd herinneren’ is menselijk

Premier Rutte sprak van een 'verkeerde herinnering' aan het gesprek met de toenmalige verkenners Jorritsma en Ollongren, die ook niet meer alles voor de geest zeiden te kunnen halen.

Aan oordelen over het geheugen van premier Rutte geen gebrek, deze week. Loog hij of zaten er gaten in zijn herinnering? Zonder op de specifieke kwestie in te gaan, belicht Erik Scherder de betrouwbaarheid van het menselijk geheugen. „Het is nooit helemaal waterdicht.”