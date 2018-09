Gerard Ekdom: Nicole gaf haar baan op toen er kinderen kwamen

Je blijft wel een ochtendshow doen. Baal je er nooit van dat je iedere ochtend om vijf uur moet opstaan?

,,Ik ben nooit een ochtendmens geweest, dus het was heel erg wennen in het begin. Dan ging de wekker om half vijf en dacht ik: 'Néé, dit kan niet waar zijn!' Maar Nicole, mijn vrouw, zei tegen me: 'Als iemand hieraan kan wennen, ben jij dat.' Bleek ook zo te zijn. Het duurt een jaar; je moet alle seizoenen meegemaakt hebben.

Ik had mensen in mijn team die halverwege zijn afgehaakt. Die trokken het niet. Vooral november en januari zijn heel zwaar. Maar het wende inderdaad. Ik vind dat vroege opstaan nog steeds geen feest, maar als ik eenmaal in de studio ben en het eerste plaatje draai, word ik vanzelf vrolijk. Het gevolg van dat vroege opstaan is wel dat ik ’s middags een discodutje doe. Ik houd van de avonden; samen met Nicole een Netflix-serie kijken. Ik ben niet het type mens dat om acht uur naar bed wil. Door overdag anderhalf uur te slapen, houd ik het vol."

Het gevolg is wel dat Nicole het grootste deel van de opvoeding van jullie zoons op zich neemt…

"O, ik ben wel een aanwezige vader, hoor. Maar feit is dat zij haar baan heeft opgegeven toen er kinderen kwamen. Niet op mijn verzoek, ze vond haar werk sowieso niet echt leuk.

'Als je er niet blij van wordt, kun je beter stoppen en iets gaan doen waar je wel blij van wordt', zei ik. Dat waren de kinderen en schilderen. Ze wil zichzelf geen kunstenaar noemen, maar dat is ze wel. Ze maakt prachtig werk. Waarschijnlijk gaat ze volgend jaar exposeren."

Jullie zijn al zestien jaar samen en je ogen gaan nog steeds stralen als je haar naam noemt!

,,Nicole is de liefde van mijn leven. Ik ben nog steeds verliefd op haar. Ik kom nu misschien over als een ouderwetse romantische eikel, maar ik ben heel graag bij haar. Ik ben ook hondstrouw. Geen haar op mijn hoofd die wil verspelen wat wij samen hebben. Als je zoiets moois hebt als wij, moet je daar zuinig op zijn. Ik draai vaak op feesten en dan flirt ik met alles en iedereen. Maar daarna stap ik in mijn auto en rijd terug naar haar. Wij zijn zo’n stelletje dat altijd bij elkaar blijft."

Jullie zoons gaan richting de puberteit. Zie je daar tegenop?

,,Lennon is net 13. Hij krijgt de baard al een beetje in de keel en Lewis is bijna 11. Het gaat echt heel hard. Ik zag pas een foto van vijf jaar geleden en toen dacht ik: 'Wanneer is dit gebeurd?!' Ik denk dat het allemaal wel meevalt met dat puberen. Ik was zelf een echte brave hendrik. Natuurlijk heb ik weleens stiekem gerookt in het fietsenhok - en daarna snel met mondspray in de weer. Kwam ik thuis, zei mijn vader: 'Laat je vingers eens ruiken?' Dan zei ik: 'Pa, dat wil je echt niet.'

Lennon lijkt op mij. Ik verwacht met hem geen al te grote moeilijkheden. Lewis is een opdondertje met een enorm gevoel voor humor. Misschien wordt hij een iets grotere uitdaging. Maar dat zien we dan wel weer. Voorlopig heb ik vooral nog heel veel lol met ze.

Het is wel raar hoe je als ouder soms ineens je eigen ouders wordt. We hadden natuurlijk een prachtige zomer. De zoons zaten op zolder hun eigen ding te doen en ik ging naar boven: 'Jongens, moeten jullie niet naar buiten? Het is een supermooie dag!' Ineens hoorde ik mijn moeder: 'Gerard, houd nou eens op met plaatjes draaien. De zon schijnt. Ga eens lekker naar buiten!' History repeating."

Gerard vertelt over het overlijden van zijn moeder en zijn overstap naar Radio 10 in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf).