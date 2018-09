In beeld: Politiekogel stopt Afghaanse messentrekker

Even daarvoor had de Afghaan - in het bezit van een Duitse verblijfsvergunning - twee willekeurige mensen neergestoken. De gemeente Amsterdam houdt rekening met een terroristisch motief. Waarom er nadrukkelijk rekening wordt gehouden met terreur wil de gemeente niet zeggen. Maar de woordvoerder van de politie zegt desgevraagd wel dat het ’niet voor niets is’ dat er zo uitgesproken melding van wordt gemaakt. „Maar in het belang van het onderzoek kunnen we over de verdere achtergrond nu niks zeggen.”

De man stak rond het middaguur in op twee mensen op het station. Uit het eerste onderzoek lijkt hij zijn slachtoffers, die zwaargewond raakten, niet met een duidelijke aanleiding te hebben uitgekozen.

De politie schoot de dader neer in het station. Hij raakte gewond aan zijn onderlichaam, is niet in levensgevaar en wordt verhoord.

