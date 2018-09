Fietser in levensgevaar, automobilist vlucht

De Utrechtse politie meldt dat het slachtoffer in kritieke toestand is overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde om 03.40 uur op de hoek van de Adelaarstraat en de Kaatstraat in die stad. De automobilist reed door in de richting van de Oudenoord. De politie heeft op zoek naar die bestuurder de hulp van het publiek ingeroepen.

