LIVE | Dochter Nancy D. vertelt over praktijken moeder: ’Ik had wel dood kunnen zijn’

„Elke goede herinnering die ik aan je had is veranderd in een nachtmerrie. Ik hoop dat je de straf krijgt die je verdient en dat ik mijn rust krijg. Ik hoop dat je andere kinderen nooit meer zoiets kunt aandoen.”

Nancy D. en haar ex-minnaar Peter S. staan terecht voor seksueel misbruik van zeven meisjes tussen de 1 en 6 jaar oud, en het drogeren van de dochter van Nancy D. Het meisje was 16 toen ze onwel werd nadat ze een smoothie dronk die haar moeder voor haar maakte. „Dat was al best bijzonder, want je deed nooit iets voor me.”

Het meisje werd duizelig, kon niet goed meer uit haar woorden komen. Later werd haar duidelijk dat ze was gedrogeerd met de spierverslapper clonazolam, een middel dat niet is bestemd voor menselijke consumptie.

Tegen de vader van het meisje, die was gealarmeerd door een vriendin die onsamenhangende spraakberichten van haar ontving, zei Nancy D. dat hun dochter „gewoon ziek” was. De dochter: „Ik had in het ziekenhuis moeten liggen, ik had dood kunnen zijn.” Ze raakte buiten bewustzijn en de vraag wat er in die tussentijd met haar is gebeurd blijft knagen.

Horrorervaring

De gevolgen die het meisje aan deze horrorervaring overhield, zijn groot. Ze raakte het vertrouwen in mensen kwijt. „Ik ben constant aan het analyseren en zoek overal iets achter.” Ze heeft angstklachten, last van somberheid en een post-traumatische stress stoornis. Ze voelt zich in de steek gelaten door haar moeder en zegt ook een deel van haar familie te zijn kwijtgeraakt, „omdat jij die blijft manipuleren.” Haar advocate: „Nancy D. bekommerde zich niet om haar dochter. Ze dacht alleen aan zichzelf.”

Volgens de advocaten van de ouders van de misbruikte kleuters schieten superlatieven tekort om te omschrijven wat er met de kinderen is gebeurd. Of ze er blijvende gevolgen aan zullen overhouden is nog niet bekend, maar onderzoek dat is gedaan naar de 83 slachtoffers die als baby seksueel werden misbruikt door Robert M. in de Amsterdamse zedenzaak, stemt niet vrolijk. Een derde van de slachtoffers bleek gedragsproblemen te hebben overgehouden aan het misbruik. De kinderen lijden aan post-traumatische stress stoornissen, verstoorde hechting, dissociatie en afwijkend seksueel gedrag. Een groot deel van de kinderen had – en heeft - een vorm van psychische zorg nodig.

„Dat de kinderen die het slachtoffer werden van Nancy D. en Peter S. er niets aan zullen overhouden lijkt ijdele hoop”, concluderen de advocaten. „Op de beelden die van het misbruik werden gemaakt zijn de reacties van de kinderen te zien. Sommigen huilden van pijn of angst. Maar ze werden niet getroost of gerustgesteld. Ze werden uitgescholden. Sommige kinderen waren zichtbaar bang door de toon waarop tegen ze werd gesproken, of doordat ze weren geblinddoekt. Hartverscheurend. De kinderen hebben geleden. Stuk voor stuk en steeds opnieuw.”

Verspreiding beeldmateriaal

Dat er geen aanwijzingen zijn dat het beeldmateriaal verder is verspreid, is nauwelijks een geruststelling, zeggen de advocaten. Je kunt er nooit zeker van zijn dat het niet alsnog ergens opduikt.

Door het misbruik zijn hun ooit zo veilige woningen voor veel ouders besmette en onveilige plekken geworden. Nancy D. bleek alles te proberen om zo vaak mogelijk op de kinderen te kunnen passen. Ze drong aan op meer oppasafspraken, het liefst bij haar thuis, en verlaagde haar tarief om het nog aantrekkelijker te maken.

