Oproep: was u ooggetuige van steekpartij Amsterdam CS?

Bij de steekpartij op het Amsterdamse Centraal Station raakten vrijdag twee mensen ernstig gewond. Een man stak in de westelijke tunnel naar het schijnt lukraak in op twee toevallige passanten. De dader, een 19-jarige Afghaan, werd even later door de politie neergeschoten.

Was u aanwezig op het perron ten tijde van de steekpartij en heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de redactie via nieuwsdienst@telegraaf.nl of via Whatsapp.

ENGLISH: Did you witness the stabbing / shooting at Amsterdam Central Station? Our reporter would like to hear your story: please send an e-mail to nieuwsdienst@telegraaf.nl or contact us through WhatsApp.