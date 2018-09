Vliegtuig schiet voorbij landingsbaan Sotsji

Door het ongeluk vatte een motor van het toestel vlam en brak een vleugel af. Passagiers zijn via de evacuatieglijbanen die uitklapten in veiligheid gebracht, meldt persbureau Interfax. 166 mensen waren aan boord van het toestel dat in Moskou was opgestegen. Als door een wonder kwam er niemand om het leven. Het vliegtuig is van de Russische luchtvaartmaatschappij UTair Aviation.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik