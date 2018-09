Russen starten manoeuvres in Middellandse Zee

De Oestinov op archiefbeeld, samen met de onderzeeër Vladikavkaz. Ⓒ AFP

MOSKOU - De Russische marine en luchtmacht houden vanaf dit weekend tot 8 september grootschalige manoeuvres in de Middellandse Zee. Er doen 26 marinevaartuigen aan mee, onder leiding van marinebevelhebber Vladimir Korolev. Vlaggenschip bij deze oefening is de kruiser Oestinov, meldde persbureau Sputnik. De deelnemers oefenen zich vooral in de jacht op duikboten en de verdediging tegen luchtaanvallen.