Verdwenen Kamphuis nam mogelijk trein naar Trondheim

Een mailtje op 20 augustus van Kamphuis is het laatste levensteken van de beste vriend van Ancilla van de Leest, de oud-voorzitter van de Piratenpartij. Hij checkte op die dag uit bij het hotel waar hij verbleef. De cybersecurityspecialist was in Noorwegen op vakantie.

„Op 22 augustus zou hij terugvliegen vanuit Trondheim, maar dat is niet gebeurd. En dat is raar, want hij had allerlei afspraken hier. Het is niet iets voor hem om niet op te komen dagen zonder iets te laten weten”, zegt Ancilla zaterdagochtend.

’Arjen wilde niet bereikbaar zijn’

„We onderzoeken nu of hij met de trein vanuit Bodø naar Trondheim is gegaan. Inmiddels is een vriend van ons naar Noorwegen afgereisd om daar naar Arjen te zoeken”, zegt een ernstig bezorgde Van de Leest. Telefonisch contact hebben vrienden en familie niet kunnen leggen. „Arjen wilde ook niet bereikbaar zijn. Het was vakantie en hij had weinig trek in contact.” Kamphuis was een fervent wandelaar en ging waarschijnlijk hiken.

Dat Kamphuis mogelijk zichzelf iets aangedaan zou hebben, sluit Ancilla uit. „Hij had allerlei aankopen gedaan kort voor zijn reis, afspraken gemaakt op zowel zakelijk als privégebied en was bovendien vrolijk. We hebben de optie besproken, maar sluiten zo’n scenario echt uit.”

Arjen Kamphuis is een specialist op het gebied van computerbeveiliging en digitale rechten. Hij heeft les aan journalisten in computerbeveiliging en schreef het boek Information Security for Journalists.

Tijdlijn

Ancilla en andere bezorgde vrienden hebben nu een tijdlijn gemaakt. Via Twitter zal ze die zaterdag publiceren. „We hopen natuurlijk op tips. De verdwijning baart ons echt grote zorgen.” Volgens Ancilla doet de politie in Noorwegen weinig. „We zien nog weinig activiteit daar.”