Politie Rotterdam: belaagde vrouw meegenomen, ’daders’ weggestuurd

Dat zou zijn gebeurd op de Korte Lijnbaan, waar een drietal jongens een ’zeer dronken’ vrouw lastigviel. „Jongens weggestuurd en de vrouw meegenomen naar het bureau. Daar mag ze een paar uur slapen en als ze nuchter is gaan we een goed gesprek met haar voeren”, zo twittert de politie.

En dat nu is tegen het zere been van veel andere twitteraars. „Is het niet een veel beter idee om haar naar huis te sturen en een heel goed gesprek met die jongens te voeren?”, zo reageert er een. En een ander zegt ook: „Waarom zijn de jongens niet meegenomen voor een nachtje en daarna een goed gesprek, en is de vrouw niet naar huis gebracht/gestuurd?”

De politie betreurt de ophef over de tweet. „Het was een onhandige tweet”, geeft een woordvoerder toe. „Het was handiger geweest als de collega erbij had gezet dat agenten de vrouw wilden helpen”. Ook waren de jongens in het verhaal niet echt lastig. „Ze wilden de vrouw naar huis brengen, maar dat leek ons niet zo verstandig. Ze kon ons niet eens meer vertellen waar ze woonde. Daarom hebben we haar op het bureau laten overnachten.”