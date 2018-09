Slachtoffers steekpartij CS zijn Amerikanen

De steekpartij had mogelijk een terroristisch motief, zo liet de politie vrijdagavond weten. De verdachte is een negentienjarige Afghaanse man met een Duitse verblijfsvergunning. Hij stak twee mensen neer op het station en werd vervolgens door de politie neergeschoten.

„We weten dat beide slachtoffers Amerikanen zijn die een bezoek aan Nederland brachten”, aldus Hoekstra in zijn verklaring. Hij staat in contact met beide slachtoffers, die zwaargewond in het ziekenhuis liggen, en met hun families. Hij wenst hen een spoedig herstel toe. De twee zijn aanspreekbaar.

De 19-jarige verdachte ligt ook nog in het ziekenhuis, maar is wel aanspreekbaar. Hij wordt met een tolk gehoord. De politie hoopt snel meer informatie te kunnen geven over zijn verklaringen.

Volledige verklaring Hoekstra (vertaald):

“Ik wil mijn steun betuigen aan hen die gisteren werden aangevallen op het Centraal Station in Amsterdam. We zijn ervan op de hoogte dat beide slachtoffers Amerikaans staatsburger zijn, op bezoek in Nederland. Wij staan in contact met hen en met hun families. We wensen hen een spoedig herstel en samen met de gemeente Amsterdam proberen we hen en hun families te ondersteunen.

Het personeel van de Amerikaanse ambassade in Nederland staat onze vrienden in Nederland bij, terwijl de autoriteiten achterhalen wat er precies is gebeurd. We zullen assisteren indien nodig, waarbij onze prioriteit altijd ligt bij veiligheid en welzijn van Amerikaanse burgers in dit land.

Dank aan de mensen die het eerst op de melding reageerden voor hun uiterst effectieve en moedige handelen bij het aanhouden van de aanvaller en het verlenen van medische bijstand aan onze burgers.”