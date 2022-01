Viroloog Van Ranst hoopvol over omicron: ’Dit komt meer in de buurt van griep’

Volgens Van Ranst kan het coronavirus nog altijd voor maatschappelijke ontwrichting zorgen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. „Dan moet je bedden sluiten en dat kan gevaarlijk zijn. Daar zie ik het grote probleem. Je moet dus nog altijd proberen zo veel mogelijk gevallen te vermijden en te spreiden in de tijd”, zegt Van Ranst tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

De viroloog ziet echter dat in België de sterfte door corona aan het dalen is. „Hét probleem is het aantal besmettingen dat leidt tot afwezigheid op het werk. Dat is een groter probleem in heel wat sectoren, dan het mogelijke probleem op intensive care.”

’Griep én Covid tegelijk’

„Griep is zeker niet iets wat we mogen onderschatten, maar het is iets wat we kennen. Dan moeten we er als maatschappij ook mee om kunnen gaan. Het zal leiden tot meer doden dan we gewend zijn. Want in de jaren die we nu tegemoet gaan, zal je griep én Covid tegelijk hebben. Dus we moeten onze gezondheidszorg daar klaar voor maken. We moeten ons mentaal voorbereiden dat we dubbel zoveel doden kunnen hebben, maar daar zullen we de hele maatschappij niet voor op stelten zetten”, zegt Van Ranst.

Piek

Volgens de Vlaming is de piek van omicron niet heel ver weg. „De ziekte blijkt minder ernstig te zijn en dus moeten we ons daar mentaal op beginnen in te stellen. Het is een situatie die we kennen”, zegt Van Ranst. „In andere landen zien we ook een stabilisering. De curve gaat nu indrukwekkend steil omhoog, maar ik verwacht niet dat dit nog heel lang gaat duren.”

Van Ranst bepleit dat er minder wordt gekeken naar het aantal besmettingen. „We moeten meer kijken naar wat er in de ziekenhuizen gebeurt. Daar zien we dat het aantal nieuwe opnames heel duidelijk oploopt, maar dat er ook veel patiënten zijn die mét Covid-19 en niet dóór Covid-19 opgenomen worden.”