Halfnaakte man in handboeien achtergelaten na seksdate

„Soms krijgen we wel heel bijzondere meldingen... In Vuren zou een man vastgebonden in de uiterwaarden liggen... Bleek dat de man na een seksdate geboeid was achtergelaten”, schrijft Bert Stronks van Politie Oost-Nederland op Twitter.

In foetushouding

„Iemand zag een halfnaakte man in foetushouding liggen en maakte zich zorgen”, vertelt Stronks aan De Telegraaf. „Vanwege de leren outfit durfde de melder er echter niet naartoe te lopen. Wel belde die persoon de politie, dus toen zijn we eropaf gegaan.”

De man had handboeien om. Hoe lang hij daar al lag, is niet duidelijk. De man had in zijn schaarse outfit nog wel drugs weten te verstoppen. Daarom is hij aangehouden en meegenomen naar het bureau. Agenten moesten wel even van handboeien wisselen.

Anticlimax

Een anticlimax? Dat viel wel mee, vond de man zelf. Hij had er volgens de politie niet zo veel moeite mee om op deze manier aangetroffen te worden bij de uiterwaarden in Vuren. „Hij reageerde vrij laconiek”, vond Stronks.

De man had de kinky date op een plek waar volgens de politie regelmatig homoseksuele mannen elkaar treffen. „We krijgen er wel vaker meldingen over.”