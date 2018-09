AMSTERDAM - De man die de foto maakte van de aanhouding van de Afghaanse messentrekker op Amsterdam CS, is een ondernemer die over de hele wereld reist en kort in Amsterdam was. Nog steeds erg onder de indruk van wat hij heeft gezien, doet hij zijn verhaal. „Het was een aanslag. Dat was meteen duidelijk. Er is ongelooflijk snel gereageerd door de politie.”