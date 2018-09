’Bestuurder maakte nog selfie in ambulance... respectloos’

Brokstukken zijn de stille getuigen van het drama dat zich hier afspeelde. Ⓒ Michel van Bergen

anna paulowna - ’Het waren zulke goede jongens... het is afschuwelijk.’ De schok en het verdriet zijn groot in het Noord-Hollandse Anna Paulowna, een dorp met nog geen 8000 inwoners waar iedereen elkaar kent. Het fatale ongeluk waarbij in de nacht van vrijdag op zaterdag dorpelingen Colin (16), Roy (16) en Seph (15) uit het leven zijn weggerukt, laat dan ook diepe sporen na.