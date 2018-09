'Het kan verkeren in een paar jaar tijd'

Het moment dat de zomervakantie voorbij is en de scholen weer gaan beginnen, voelt als een keerpunt. September heeft voor mij misschien nog wel een sterker gevoel van 'opnieuw beginnen' dan oudejaarsavond. Want dan verandert er eigenlijk niks. Ja, je hebt goede voornemens (minstens nog een hele week) maar je zit nog steeds in dezelfde sfeer.

Nadenken

In september begint er echter een nieuw schooljaar, een nieuw televisieseizoen, en in de boekenbranche doemen de deadlines voor de feestdagen op. Het weer slaat niet zelden om, de lange mouwen kruipen weer uit de kast en over veertien weekenden is het alweer Sinterklaas- de eerste pepernoten zijn alweer in de supermarkten gespot.

Maar in de zomer verandert er ook iets in jezelf. Is het de zon, de vrijheid, de extra zuurstof die je hebt kunnen tanken? Aan mijn kinderen kon ik het altijd goed zien: die leken na iedere zomer wat langer, rijper, volwassener. Dan moesten er een grotere fiets of grotere gympies komen; letterlijk klaar voor de volgende stap.

Kapper

Als volwassene kom ik niet langer uit de zomer (meestal wel iets breder, maar da’s een ander verhaal) maar de zomerperiode doet ook wel degelijk iets met míj. Je slaapt lekker bij, komt eindelijk tot lezen, en omdat je niet almaar door-door-doorgaat, krijg je eindelijk eens de tijd om na te denken.

Sommige dingen geven veel stress als je er middenin zit, maar met wat afstand lijkt het allemaal niet zo belangrijk meer. Rust geeft ruimte, en soms moet je op vakantie iets ontdekken waar je thuis overheen hebt gekeken.

Tijdcapsule

Toen ik in Spanje bij de kapper zat, viste ik daar een Harper’s Bazaar uit 2012 uit de lectuurmand. Het tijdschrift was bijna een tijdcapsule. Op de cover stond topmodel Miranda Kerr, die net een jaar eerder een kindje had gekregen met acteur Orlando Bloom. Inmiddels is ze de echtgenote van Snapchat-oprichter Evan Spiegel en, afgelopen mei, bevallen van zíjn kind.

Binnenin stond een interview met acteur Gary Oldman, die vertelde hoe blij hij was dat zijn 'wilde dagen' voorbij waren en dat hij eindelijk rust had gevonden in zijn vierde huwelijk. Inmiddels is hij bezig aan zijn vijfde.

Zorgen

Het grappige vond ik dat in hetzelfde blad een artikel staat over stress, waarin een deskundige zegt dat zij haar cliënten adviseert om bij alle problemen te denken: 'Is dit over vijf jaar nog belangrijk?' Toen ik dat las, dacht ik: 'Vijf jáár? Is dat niet een beetje… lang? Kijk maar naar Gary en Miranda: het kan verkeren in een paar jaar tijd.

Misschien zou het al helpen wanneer je je afvraagt of de zaken waarover je piekert over vijf wéken nog relevant zijn. Of doe gek: vijf maanden. Dan is het namelijk allang weer Oud & Nieuw geweest. Eén van de dingen die ik zo fijn vind aan de zomer, is dat je leeft bij de dag. De zorgen zijn voor morgen. En met dat gevoel ga ik nu weer lekker aan de slag.

