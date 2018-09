’Draagmoederschap is persoonlijke keuze’

Tamarajansen16266: „Draagmoederschap is ontzettend mooi. Ook voor alleenstaande vaders. Wel vind ik dat er een grens getrokken moet worden in de leeftijd. 69 jaar is na mijn mening zeker 15 jaar te oud.”

Deze reageerder heeft veel medestanders, want ook Mtech zegt: „Draagmoederschap is een persoonlijke keuze, daar moet je achter kunnen staan. Het lijkt mij lastig om na negen maanden afscheid te moeten nemen. Wel heb ik moeite om dat te doen voor mensen die op hoge leeftijd (boven de 40) op deze manier nog een kind willen nemen. Je moet ook in staat zijn om een kind fatsoenlijk op te kunnen voeden tot deze het huis verlaat. Dat gaat er bij mij moeilijk in als je 40+ of zelfs 60+ bent, wie zadel je dan met de ellende van je kind op?”

Sja, die leeftijd is ook een probleem voor Ceessie25: „Oudere mannen - en dan ook nog alleenstaand - hebben absoluut geen enkel recht om vader te mogen worden. Dit zou bij wet (beter) geregeld kunnen worden. Je gunt geen enkel kind op jonge leeftijd, dat het een weeskind wordt, dat kan gewoonweg niet, en mag niet. Nooit.” Joel_1967 vindt dat ook: „Mensen die 69 zijn en dan nog een kind alleen willen opvoeden, dat lijkt me krankzinnig. Waar gaat het kindje heen als je bijvoorbeeld 75 bent en je de pijp uit gaat?!”

En als er nou geld tegenover staat? Mag een draagmoeder dan iemand als Ratelband ter wille zijn? Nou, zegt Gerard V, dan moet er wel iets voor de toekomst van het kind zijn vastgelegd: „Er moet iets geregeld worden voor als de wensvader overlijdt. Denk aan met de andere kinderen over de erfenis.”

Marcie is iets summierder in haar bewoordingen: „Toch jammer dat zoiets moois als draagmoederschap zo vertekend wordt door een oude psychopaat die zo nodig opa wil worden door zelf nog een keer vader te worden.”

Volgens anderen moeten vooral de rechten van het kind in ogenschouw worden genomen. Dra. S zegt daarom: „Hij kan het vragen, zij kan het dragen. Maar waar is de stem van het kind? Waar blijft zijn/haar recht? Wie komt voor hem/haar op?”

Allemaal meningen, allemaal oordelen, maar uiteindelijk draait het in eerste instantie alleen om de moeder zelf. Zoals Brulboei het uitdrukt: „Het draagmoederschap is zo persoonlijk, dat het er totaal niet toe doet wat anderen zeggen of wat anderen ervan vinden.”