Overleden tieners Anna Paulowna woonden nabij plek ongeluk

De dodelijke slachtoffers zijn twee jongens van zestien en een van vijftien jaar uit die plaats: Colin (16), Roy (16) en Seph (15). Twee andere inzittenden, de zeventienjarig Caja uit Anna Paulowna en de twintigjarige Siem uit het naburige Oudesluis, raakten gewond maar waren wel aanspreekbaar.

Straatrace

Burgemeester Nawijn weet nog niet of de geruchten in de plaatselijke media kloppen dat er mogelijk sprake was van een straatrace. „Dat is allemaal onderdeel van het onderzoek.”

Nawijn zei eerst de ouders van de slachtoffers te zullen gaan bezoeken, om zijn medeleven te betuigen. Het ongeval met drie doden heeft een grote impact op de gemeenschap, zei hij. Of er mogelijk een herdenking komt, kon hij nog niet zeggen.

Voor de vele omstanders die na het ongeluk hulp verleenden, werd in de nabijgelegen sporthal Veerburg een opvanglocatie geregeld. Daar was de verslagenheid groot, zegt Pieter Boontjes, exploitant van de horeca in Veerburg. Hij werd midden in de nacht gebeld om hulpverleners, familieleden en ooggetuigen op te vangen, zo’n veertig mensen bij elkaar. „Het gebeurde hier bijna recht voor de deur. De mensen waren in shock, wisten zich geen houding te geven. Sommigen hebben geholpen met reanimeren.”

Gereanimeerd

De vijf inzittenden reden in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Sportlaan met hun auto tegen een lichtmast. Volgens de politie werden door de klap enkelen van hen uit de auto geslingerd. De drie jongens werden door omstanders gereanimeerd, maar hun verwondingen waren zo ernstig dat zij op de plaats van het ongeluk overleden.

Het is nog niet duidelijk wie de auto bestuurde. Naar de toedracht wordt nog onderzoek gedaan. Bij de gewonden is bloed afgenomen voor onderzoek.