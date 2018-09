Dierenarts: let op dat hond ’Hamsterbollie’ van AH niet inslikt

Sterkliniek Amersfoort voelt de bui al hangen. De oranje en blauwe zachte balletjes met lachende hamsters erop zijn namelijk typisch van die speeltjes die in de maag en - nog gevaarlijker - uiteindelijk in de darmen van honden terechtkomen.

Vast in darmen

„Zelf heb ik nog geen honden op de operatietafel gehad die dit specifieke bolletje hadden ingeslikt, maar dat kan een kwestie van tijd zijn”, denkt dierenarts Gepco van Bokhorst van de Amersfoortse dierenkliniek. „Het komt regelmatig voor dat honden dit soort flexibele balletjes of speeltjes doorslikken. Als het niet op tijd wordt opgemerkt, kunnen ze vastlopen in de darmen. Ik heb wel van een ander hondje gehoord die zo’n bolletje van de spaaractie had opgegeten.”

En dat kan levensgevaarlijk zijn voor de hond. „Zo’n zacht balletje slikken ze makkelijk door, maar eenmaal in het lichaam, kunnen ze zich volzuigen met vocht en zet het langzaam steeds verder uit. Dan kan het vast komen te zitten in de darmen. Honden worden daar heel ziek van en kunnen niets meer eten. De darm rondom het speeltje kan afsterven. Hierdoor belanden er helaas regelmatig honden op onze operatietafel. Ik ben dan ook absoluut geen fan van zachte, flexibele speeltjes die klein genoeg zijn om opgegeten te worden. Daar wil ik hondenbaasjes graag voor waarschuwen!”

Hond slikt bal in tijdens spelen

Maar waarom slikt een hond zo’n speeltje door? „Tja, zo zijn die beesten. Tijdens het spelen hebben ze zo’n ding in hun bek en stel dat een baasje het eruit probeert te trekken, slikt de hond het snel door. Dat is een veelvoorkomende oorzaak. Gelukkig loopt het vaak goed af en levert het heel soms zelfs een grappig verhaal op. Zo ken ik een dierenarts die een hond hielp met een stuiterbal had ingeslikt. Toen die goed en wel uit de hond was gehaald, stuiterde de dierenarts er even mee. Hap!, deed de hond en hij slikte ’m zo nog een keer in...”

Als het misgaat, kan een baasje er het best voor zorgen dat de hond zo snel mogelijk het balletje opbraakt. Een dierenarts kan daarbij helpen. „Dat geldt overigens niet voor scherpe voorwerpen, dan kan je de slokdarm beschadigen.”

Op de operatietafel

Baasjes doen er dus goed aan om kleine en zachte speeltjes voor zowel mens als dier uit de buurt van de hond te houden. „Negen van de tien keer gaat het goed, natuurlijk. Maar ik krijg die beesten als het misgaat op mijn operatietafel en dat is geen pretje. Goed opletten met die vrolijk gekleurde bolletjes, dus!”

Albert Heijn was niet bereikbaar voor commentaar.