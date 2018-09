Motorrijder politie crasht onderweg naar spoedmelding

Een motoragent reed met spoed, waarna hij volgens omstanders bij een inhaalactie met een andere weggebruiker in botsing kwam. Ⓒ AS Media

DEN DOLDER - Een motorrijder van de politie is zaterdagmiddag op weg naar een spoedmelding in botsing gekomen met een auto op de Soestdijkerweg in de Utrechtse plaats Den Dolder. De politieman raakte ernstig gewond en is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een traumahelikopter werd ingezet.