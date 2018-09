Spookrijdende filemijders blokkeren ambulance op A13

Ⓒ Screenshot Video Rijnmond

ROTTERDAM - Tientallen automobilisten die zaterdagmiddag in een file belandden op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, keerden hun auto en reden in tegengestelde richting over de vluchtstrook terug naar de afrit. De filemijders blokkeerden daarbij ook nog een tegemoetkomende ambulance met zwaailicht.