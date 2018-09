Stationsteker Jawed S. had terroristisch motief

„Uiteraard is het onderzoek nog in volle gang om alles rond deze verdachte en zijn motief in beeld te brengen. Hierbij is intensief contact met de Duitse autoriteiten”, aldus de gemeente.

De Duitse politie heeft op verzoek van de Nederlandse justitie huiszoeking verricht in de woning van de verdachte in Duitsland.

„Er zijn onder andere meerdere gegevensdragers inbeslaggenomen die zullen worden onderzocht. De verdachte wordt aanstaande maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij zit in alle beperkingen en dat betekent dat de verdachte geen contact met de buitenwereld heeft behoudens met zijn advocaat.”

„De Amsterdam driehoek (politie, justitie en gemeente) heeft naar aanleiding van het incident gekeken of het nodig is om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen in Amsterdam. Het kordate optreden van de politie gisteren laat zien dat Amsterdam voorbereid is op dit soort incidenten. De Amsterdamse driehoek ziet op dit moment geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen. Hierover is nauw contact met de NCTV.”

’Past helaas in dreigingsbeeld’

Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), reageerde op Twitter direct op het nieuws dat Jawed S. in verklaringen heeft gesteld dat hij een terroristisch motief had voor zijn daad. „Zoals bekendgemaakt door lokale driehoek richt onderzoek steekincident Amsterdam zich op terroristisch motief. Deze verwerpelijke daad past helaas in huidige dreigingsbeeld.”

Het hoogste dreigingsniveau wordt gebruikt als er concrete aanwijzingen zijn voor een nieuwe aanslag, maar dat is volgens de NCTV nu niet het geval. „Het dreigingsniveau blijft 4 van 5. We volgen de ontwikkelingen. Geen aanleiding tot extra maatregelen.”

Rutte

Ook premier Rutte reageerde online. „Het team dat de steekpartij gisteren op Amsterdam Centraal in onderzoek heeft, richt zich op een terroristisch motief. Mijn gedachten zijn nu allereerst bij de twee zwaargewonde Amerikaanse slachtoffers die, naar ik begrijp, gelukkig buiten levensgevaar zijn. We hopen allemaal vurig op volledig herstel”, aldus de minister-president.

„En ik wil mijn diepste respect uitspreken voor de agenten en het NS-personeel die gisteren zo adequaat hebben gereageerd in een noodsituatie. Deze laffe daad laat zien hoe belangrijk het is dat we alert zijn en blijven.”

Wilders

PVV-leider Geert Wilders spreekt van een ’vreselijk bericht’. „Maakt opnieuw duidelijk dat islam staat voor geweld en terreur en open grenzen levensgevaarlijk zijn.”

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vindt het ’zeer ernstig en verdrietig’ wat er is gebeurd. Ze onderschrijft de reactie van de premier waarin hij politie en NS-medewerkers prijst. De politica wil informatie. „Ik heb via de commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer gevraagd op de hoogte gehouden te worden, zeker gezien de achtergrond van de dader.”

De politie gaat ervan uit dat Jawed S. alleen handelde.

