Slachtoffers aanslag Amsterdam CS van achteren aangevallen

Dat zegt burgemeester Femke Halsema, die flink is geschrokken van wat er vrijdagmiddag is gebeurd in het Amsterdamse station. „Het is afschuwelijk voor het slachtoffer, hun familie, vrienden en bekenden, maar ook voor reizigers en mensen die aan het werk waren”, zegt ze tegen AT5.

De nietsvermoedende reizigers stonden bij een informatiebalie toen ze werden neergestoken. Bloemenverkoper Richard Snelders zag het gebeuren. De Afghaan ’drentelde eerst nog wat rond’ bij die balie en pakte vervolgens een mes uit zijn tas. „Hij stak opeens die man in zijn rug. Het was een vrij groot mes. Hij viel direct neer”, vertelt de verkoper tegen RTL Nieuws.

Jawed S. stak een andere man in zijn hand. Deze man rende hevig bloedend de bloemenwinkel van Richard binnen. De aanslagpleger rende dezelfde kant op, maar werd volgens Richard tegengehouden door politiekogels. Hij werd in zijn onderlichaam geraakt.

„Binnen no-time was de politie er. Ik denk dat alles maar iets van 30 seconden heeft geduurd.”

Bekijk ook: Slachtoffers steekpartij CS zijn Amerikanen