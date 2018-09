Elf doden door busongeluk Ecuador

Bergers zijn bezig met het bergen van de verongelukte bus. Ⓒ AFP

QUITO - Bij een busongeluk in het Andesgebergte in Ecuador zijn ten minste elf mensen om het leven gekomen. Onder de doden is een baby van nog geen jaar oud. Daarnaast raakten zeker 37 mensen gewond, meldt de Ecuadoriaanse krant El Universo.