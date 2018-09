Grote explosies vliegbasis Syrië

Een raket wordt afgevuurd vanuit Damascus (archieffoto) Ⓒ REUTERS

DAMASCUS - Bij een vliegbasis in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gehoord. Volgens Syrische staatsmedia was er een explosie in een munitieopslag als gevolg van problemen met de elektriciteit. Ze weerspreken dat Israël een aanval heeft uitgevoerd.