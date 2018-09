Post-vakantiedip? Zo gaat u de stress te lijf!

Het kan soms lastig zijn om eenmaal weer op kantoor dat uitgeruste gevoel vast te houden. Ⓒ 123RF

Amsterdam - We kennen het allemaal: het gevoel van de eerste werkweek. U hebt net een lange heerlijke vakantie achter de rug, de batterij is opgeladen en u kunt er weer helemaal tegenaan. Tenminste, dat denkt u. Want na afloop van die eerste dagen op kantoor is van dat uitgeruste gevoel weinig meer over. Sterker nog, u snakt alweer naar de volgende vrije dagen. Met deze tips van experts gaat u de post-vakantiedip vakkundig te lijf.