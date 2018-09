’Allemaal besmet met het groene virus’

Net echt, deze Amerikanen (voorop), Engelsen (links) en leden van het verzet. Ⓒ Robert Hoetink

ENSCHEDE - De voormalige vliegbasis Twenthe is voor even weer bezaaid met tanks, pantservoertuigen en ander legermaterieel. Net als bijvoorbeeld in de Koude Oorlog het geval was. Hadden toen vele beroepskrachten en dienstplichtigen er hun bivak opgeslagen, dit weekend staan er eenvoudige beursstand tussen de personeelsbunkers en F16-shelters. Voor burgers welteverstaan. Veteranen zijn nu de enige (voormalige) militairen die er rondlopen.