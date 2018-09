Seoul gaat wc’s dagelijks checken op camera’s

Meer dan 40,000 vrouwen demonstreerden in augustus om de regering aan te spren maatregelen te treffen. Ⓒ Getty Images

SEOUL - In de strijd tegen gluurders gaat de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul dagelijks inspecteren of er geen verborgen camera’s hangen in de openbare toiletruimtes. Het stadsbestuur heeft het ambitieuze plan zondag aangekondigd, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.