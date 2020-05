Ⓒ ANP

Utrecht - Het is waarschijnlijk dat ook in het Nederlandse openbaar vervoer mondkapjes verplicht worden gesteld. Reizigers schreeuwen om de terugkeer van de volledige dienstregeling van trein, bus, tram en metro. Anderhalve meter afstand is echter in de praktijk onhaalbaar als het weer drukker wordt, stellen de grote spelers in de ov-sector eensgezind.