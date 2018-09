Zo houd je werk en privé beter gescheiden

Hard werken is prima. Passie voor de zaak ook. Maar als de laptop mee naar bed gaat, de mail constant gecheckt wordt tijdens een 'romantisch' etentje en er bij thuiskomst geen kus volgt maar een telefonisch overleg met collega die of die... tja, dan kunnen we ons voorstellen dat jouw thuisfront niet echt happy is.

Workaholic

Misschien ga je zo op in je werk dat je niet merkt dat je partner/kind aandacht tekort krijgt. Want een beetje workaholic heeft wel iets anders aan het hoofd: de vergadering van morgenochtend, die vacature, de tegenvallende cijfers, het cadeau voor de jarige secretaresse... Daarom deze simpele check of je teveel met jouw werk bezig bent en te weinig met je relatie. Herken je jezelf hierin?

O Terwijl mijn geliefde tegen me praat, beantwoord ik nog even dat mailtje van een collega.

O Tijdens het vrijen denk ik weleens aan de stapel werk die op me ligt te wachten.

O Ik neem regelmatig werk mee naar huis, anders kom ik er de volgende dag in om.

O Mijn partner vraagt me regelmatig of ik wel luister.

O Ik kan me niet heugen wanneer mijn partner en ik iets samen hebben gedaan. Behalve ruziën over mijn vele overwerken dan...

Heb je minstens twee hokjes aangevinkt? Dan wordt het echt tijd om meer tijd te investeren in je relatie. Volg dit driestappenplan.

Stap1: Stel grenzen

Ga eens bij jezelf na of al dat overwerken en thuis nog werkmail checken echt nodig is. Vraagt iemand dat van je of leg je het jezelf op? Is het echt zo erg als je iets niet afkrijgt? Krijg je dan ontslag, kost het bakken met geld, gaat er iemand dood? Nee? Dan is er morgen weer een dag. En mocht het wel van levensbelang zijn, leg dan thuis uit waarom je het graag die dag wil afronden. Als je hem/haar erbij betrekt, is de kans groter dat je steun krijgt in plaats van chagrijn.

Stap 2: Zet ook je geliefde in je agenda

Werk is belangrijk, maar je relatie ook. Dus als je een planning maakt voor jouw werk, waarom dan niet voor je privéleven? Kom de afspraken met je geliefde net zo nauwgezet na als je zakelijke afspraken. Die zeg je ook niet op het laatste af en al zeker niet met de bewoordingen: "Pff, niet zo zeuren hoor..."

Stap 3: Houd het privé

Als je thuis bent, zet het werk dan 'uit'; leg de telefoon weg als je samen lekker eet, check niet steeds je werkmail als hij/zij over de dag vertelt, houd de laptop uit de slaapkamer vandaan en vraag collega’s om alleen ’s avonds te bellen als het echt een noodgeval betreft. Jouw geliefde wil je onverdeelde aandacht als jullie samenzijn. En terecht!

