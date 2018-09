Verkeershufters op de bon ondanks politiestaking

De spookrijders stonden in een file voor de Coentunnel op de A8. De tunnel werd enige tijd afgesloten vanwege een ongeval. Sommige automobilisten wilden niet wachten en kozen ervoor de oprit Zaandam-Zuid in tegengestelde richting als afrit te gebruiken.

Hufterovertreding

„We mogen dan wel staken, maar dit zijn écht hufterovertredingen”, zegt een politieagent ter plekke tegen de fotograaf.

De politie stond te wachten op de oprit, waardoor de spookrijders de fuik inreden. Opgeroepen politiemensen zetten de oprit af om een aanrijding met auto’s die de juiste richting opreden te voorkomen.

Negen automobilisten liepen in enkele minuten tegen de lamp. „Ik had er al zeven in nog geen vijf minuten”, aldus de agent. Deze negen ongeduldige automobilisten kunnen een boete van ten minste 640 euro verwachten.

Even later was de file op de A8 opgelost.

A13

De bekeuringen komen een dag nadat op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam tientallen automobilisten, die ook probeerden te keren, de weg versperden voor een ambulance met zwaailicht. Die kon daardoor niet op de plek van een ongeval komen.

Dat voorval leidde tot een boos bericht op Twitter van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): „Bizar! Zo breng je hulpverleners en jezelf in gevaar. Spookrijden is levensgevaarlijk!”