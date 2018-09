Dat is nog eens sportief...Enith deelt haar tips!

Enith: ,,Mijn onderrug is helaas een zwak punt, dus moet ik blijven trainen. Ik ben alleen niet zo’n sportschooltype. Het liefst doe ik dit gewoon in mijn eigen huis of tuin."

In de ochtend

Niet alleen voel je je na een training lekker fit, het werkt ook door op je stemming. Als je in de ochtend aan je gezondheid hebt gewerkt, geeft dat een instant goed gevoel: je hebt je 'plicht' al gedaan. Maak een gezond ontbijt klaar en geniet ervan. Met positieve energie begin je zo aan de dag.

Laat jouw hart sneller kloppen

Een cardiotraining is een training waarbij je de hartslag en de ademhaling verhoogt. Het is dé manier om gewicht te verliezen. Joggen, traplopen of touwtje springen zijn dus prima oefeningen om daarbij te helpen en de kans op hartaandoeningen en stress te verkleinen. Afhankelijk van de duur en intensiteit verbrand je hierbij lekker veel calorieën. Doe je dit op een lege maag (fasted cardio), dan verbrand je nog sneller je vetreserves.

Fitnessapparaat voor thuis

Wil je geen hometrainer of andere grote fitnessapparaten in huis? Dan is de K-Fit Trainer een prima alternatief. Je kunt dit multifunctionele fitnessapparaat gebruiken als halter, dumbbell, kettlebell of roller om je spieren krachtiger te krijgen.

Drink meer dan je zweet

Dat we water moeten drinken tijdens het sporten, weten we wel. Maar hoeveel dan? Dat is niet bij iedereen bekend. Aan het eind van een sportles heb je waarschijnlijk al meer dan 1 liter vocht weggezweet. Vul 2% van je lichaamsvocht (bijvoorbeeld 1,4 liter bij 70 kilo) na de sportles weer aan. NB: sportdrankjes met suiker tellen niet!

Bewegen in de buitenlucht

Wil je wel bewegen, maar heb je een hekel aan de sportschool? Gebruik gewoon je huiskamer, tuin of het park voor een gezonde workout. Ook al lijkt het in eerste instantie vooral energie te kosten, je zult merken dat je je uiteindelijk fitter gaat voelen, met een beter uithoudingsvermogen en meer spierkracht. Daarnaast stimuleert sporten de doorbloeding van de huid. Ga regelmatig een stuk wandelen, joggen, fietsen, zwemmen, touwtjespringen of doe yoga in de tuin. Dan kom je een heel eind, echt!

