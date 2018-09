Jongen in Landgraaf omgekomen bij ongeluk

De auto waarin ze reden, sloeg over de kop. De bestuurder raakte bekneld, het andere slachtoffer werd uit de auto geslingerd. Door het ongeluk raakte ook een transformatorkast beschadigd. Enkele huizen hadden daardoor tijdelijk geen stroom.

Dit weekend zijn er meer ernstige ongelukken gebeurd. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen drie tieners om het leven in het Noord-Hollandse Anna Paulowna. Twee andere inzittenden van de auto raakten gewond. Hun auto botste tegen een lichtmast.

Bekijk ook: Overleden tieners Anna Paulowna woonden nabij plek ongeluk

In Delft raakten zondagochtend drie mensen zwaargewond toen hun auto tegen een paal reed. In Utrecht reed een automobilist door nadat bij een aanrijding een 23-jarige fietsster levensgevaarlijk gewond raakte. Een motorrijder kwam in het Gelderse Ellecom frontaal in botsing met een bestelbus. Hij overleefde dat niet.