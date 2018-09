Geert Wilders onder verscherpte veiligheidsmaatregelen in actie in Antwerpen

Half oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen in België. Er wonen 24.000 Nederlanders in Antwerpen. Als ze in de stad zijn ingeschreven mogen ze stemmen voor de gemeenteraad. Dewinter hoopt dat Wilders ,,hen zal overtuigen op het Vlaams Belang te stemmen'', zei hij in de Belgische pers.

Het bezoek begint om half elf met een wandelingetje over de bij Nederlanders populaire 'Vogeltjesmarkt' die elke zondagochtend wordt gehouden rond het Theaterplein.

Om 11.10 uur ontmoet Wilders Vlaams Belangers en geven Dewinter en hij een toespraak. Dat vindt plaats in de tuin van het Koninklijk Museum van Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Er zullen bloemen worden neergelegd bij het standbeeld van Willem van Oranje en de Antwerpse burgemeester Marnix Van Sint-Aldegonde.

