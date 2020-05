Nederbelgen klaar met strenge coronaregels België: ’We zijn net gevangenen’

Tineke Hollander en haar man Peter van Ingen balen van de Belgisch aanpak van de coronacrisis, maar wonen te prettig om te verhuizen.

Brussel - Steeds meer Nederlanders die in België wonen, raken gefrustreerd over de Belgische strenge aanpak van de coronacrisis. Vooral het feit dat de grenzen gesloten blijven, zorgt voor toenemende irritatie. De Belgen mogen sinds zondag vier mensen bezoeken, maar woont je familie net over de grens, dan heb je dikke pech.