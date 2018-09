Gouden-tipgever Brech vertelt details

De Spaanse politie arresteert Jos Brech vlak buiten de commune waar hij verbleef. Ⓒ AFP

CASTELLTERCOL - De gouden Telegraaf-tipgever die er een week geleden voor zorgde dat de voortvluchtige Jos Brech kon worden opgepakt in het noordoosten van Spanje, is zaterdag in Castelltercol uren gehoord door de nationale politie, in bijzijn van Nederlandse rechercheurs en een officier van justitie. Ze wilden zijn verklaring opnemen vóór Brech – verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen – naar Nederland komt.