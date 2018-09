Weervrouw bezorgt collega-nieuwslezeres schedelbreuk

Zo erg zelfs dat Erica Bivens in het ziekenhuis belandde met een schedelbreuk en Chelsea Ambriz zich daarvoor bij justitie moet verantwoorden.

Volgens de Charleston-Gazette Mail kwam het tot een gevecht tussen de collega’s in een plaatselijke bar. Bivens - op stap met haar man Donald - zou in het uitgaansleven haar collega tegen het lijf zijn gelopen, die daarop avances maakte naar Bivens’ echtgenoot. Toen de nieuwslezers de weervrouw daarop aansprak ontaardde een gezellige avond in een ordinaire matpartij. Daarbij scheurde Bivens een trommelvlies en liep ze een schedelfractuur op.

De kans dat de twee in de toekomst weer samen zo gezellig in beeld zijn, lijkt niet al te groot.