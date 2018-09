Zondag nog zonovergoten, vanaf maandag gaat het roer om

In het oosten is maandag de kans op een bui groter dan in het westen. Het wordt ook warmer langs de oostgrens, 23 of 24 graden, terwijl het westen op 21 of 22 graden uitkomt. Vanwege het beetje extra warmte kan in het noordoosten 's middags een enkele bui samengaan met onweer. Ook na maandag heeft het hele land te maken met veel wolken en buien. Soms is het een korte bui, maar er zullen ook perioden zijn dat het langer nat is. Het wordt tussen de 21 en 25 graden.

Vanaf donderdag wordt het koeler, met 19 tot 22 graden.