Vrouw (18) gewond aan gezicht na aanval hond

Den Haag - In Den Haag heeft een 18-jarige vrouw vrijdagavond ernstige bijtwonden in haar gezicht opgelopen toen een hond haar aanviel. Ook een kleine hond raakte gewond. De politie is op zoek naar de man en vrouw die de twee honden die bij het incident betrokken waren uitlieten. Het slachtoffer werd door een omstander naar een ziekenhuis gebracht.