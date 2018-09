Wilders klaar met cartoonwedstrijd

Wilders zei dat tegen De Telegraaf tijdens zijn bezoek aan Antwerpen, waar hij voor het eerst publiekelijk reageerde op alle ophef die was ontstaan over de door hem uitgeschreven cartoonwedstrijd.

Hij was zondagochtend in de grootste stad van Vlaanderen op uitnodiging van het Vlaams Belang, de Vlaams-nationalistische partij van Filip Dewinter met wie de PVV-voorman vaker samenwerkt. Op 14 oktober gaan de Belgen naar de stembus, voor lokale verkiezingen. Wilders en Dewinter voerden samen campagne op de Vogelenmarkt.

Veel politie

Het bezoek was omgeven met zeer strenge veiligheidsmaatregelen. Het veiligheidsniveau was verhoogd naar 3, in de lucht hing permanent een helikopter en zowel zichtbaar als onzichtbaar was zeer veel politie- en veiligheidspersoneel op de been.

Afgelopen donderdag besloot Wilders de cartoonwedstrijd, die hij in het gebouw van de Tweede Kamer wilde organiseren, af te blazen. „Wat er in korte tijd is gebeurd, is met geen pen te beschrijven”, zegt hij terwijl hij toch heel wat gewend is wat bedreigingen betreft.

„Er is een prijs op m’n hoofd gezet door een bekende Pakistaanse cricketer. Er is een fatwa over me afgeroepen en op 50 meter van het Binnenhof is een Pakistaan opgepakt die blijkbaar een aanslag wilde plegen.”

Heel Nederland

Toch was dit alles alleen niet voldoende reden om de cartoonwedstrijd af te blazen. „Op een gegeven moment werd het heel Nederland”, aldus Wilders. Maar vooral het bericht dat Nederlandse soldaten in Afghanistan gevaar lopen, deed hem besluiten de tekeningenwedstrijd maar af te blazen. Er is geen druk door het kabinet op hem uitgeoefend, benadrukte hij.

In Antwerpen ging Wilders ook in op het incident op Amsterdam centraal, waar twee Amerikaanse toeristen met een mes werden verwond door een 19-jarige Afghaan. De politie heeft verklaard dat er sprake is van een terroristisch motief. „België heeft de pech helaas al langer slachtoffer van aanslagen te zijn. Maar nu is het ook in Amsterdam gebeurd.”

’Niets geleerd’

Hij houdt de islam daarvoor in eerste plaats verantwoordelijk, maar ook „de mensen die ze hier naar toe hebben gehaald.” De verdachte had een Duitse verblijfsvergunning. Wilders haalde al eerder hard uit naar bondskanselier Merkel die hij verweet bloed aan haar handen te hebben vanwege haar politiek om immigranten met open armen te ontvangen. Hij was opnieuw stellig: „Als je niks doet aan mensen die je binnen hebt gehaald en die vrij kunnen reizen, dan heb je niets geleerd.”

Wilders bezoek aan Antwerpen verliep zonder noemenswaardige incidenten. Toen hij vertrok op de Vogelenmarkt en in zijn auto stapte was er één persoon die hem hangend uit een raam uitmaakte voor racist, maar relletjes bleven uit.

Bij het museum voor Schone Kunsten legden Wilders en Dewinter daarna nog bloemen bij het standbeeld van Willem van Oranje en de Antwerpse burgemeester Marnix Van Sint-Aldegonde. Na speeches en het zingen van een Vlaams strijdlied zat het publieke deel van Wilders’ bezoek er rond het middaguur op.