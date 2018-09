'Mijn twee meiden lijken in niets op elkaar'

Wat heeft de zomer ons goed gedaan! De meisjes zijn centimeters langer dan voor de schoolvakantie, het tekort aan slaap is ingelopen en de stress eruit gezwommen.

Kennel

Aan het begin van de vakantie, na de lange autoreis, stonden de dochters elkaar nog naar het leven, als twee honden die in een kennel opgesloten zaten en eindelijk losgelaten werden. De opgelopen frustratie moest eruit, daarna keerde de rust terug. Er was zelfs ruimte voor verbinding.

Als ze op de afgelegen bergweggetjes liepen, op zoek naar een plek om te picknicken, vonden ze elkaars hand wanneer een opdoemende motor ze liet schrikken. Ik zag ze in een onbewaakt ogenblik arm in arm staan. Of in een innige omhelzing als ze hun moeder te slim af waren. Ze wonnen met voetbal, dammen of Triviant.

Licht ontvlambaar

Mijn meiden lijken in niets op elkaar. De oudste is slim, lief, gevoelig, hulpvaardig en serieus. Ze wil het goed doen maar spant je ook sluw voor haar karretje. Charlie is krachtig, eerlijk, geestig en bot. Furieus als het om onrecht gaat. Tijdens een potje kaarten komt het licht ontvlambare het snelst tot ontploffing.

Puck probeert, als ze dreigt te verliezen, gaandeweg het spel, de regels naar haar hand zetten. Charlie gaat voor het plezier. De winst is daaraan ondergeschikt. Maar o wee als je vals speelt! Vorig zomer vlogen de kaarten nog door de kamer, als ze dacht dat ze bedonderd werd, nu staat Charlie nijdig op en zegt: ,,Ik kap ermee." Dat is vooruitgang.

Klassieke schoonheid

Het verschil tussen de dames is het meest duidelijk aan de oppervlakte. Puck is met haar lange ledematen, lelieblanke huid, blauwe ogen en bruine krullen een klassieke schoonheid. Wanneer ik een tijdje weg ben geweest, verrast die knapheid me bij thuiskomst. Waarschijnlijk omdat de donkere wolk boven Puck op dat moment nog geen invloed op me heeft.

Charlie heeft charisma, ze is stralend . Qua lichaam is het een hockeymeisje: een blondje dat snel bruin wordt. Als peuter had ze billen waar ik het liefst de hele dag aanzat. De zelfverzekerdheid is verankerd in de rug, het domineert haar houding. Zij weet wat ze wil en heeft jou niet nodig. Dat ze dat op haar zesde al heeft, daar ben ik trots op. Al ziet Puck dat anders. Ik trek Charlie voor, vindt ze. ,,Jij vindt haar veel leuker."

Dikkig

Dat is onjuist. Ik geniet gemakkelijker van de jongste. Puur omdat ik nu al besef dat ik me om haar weinig zorgen hoef te maken. Ik pieker meer over Puck omdat ze gevoelig is voor de mening van anderen en onzeker is. Dit laatste weekend voordat school begint, kijken we nog even naar de vakantiefoto’s. Ik heb een fotoboek gemaakt, gewoon omdat we er blij van worden.

Met een glimlach stappen we in de auto richting mijn ouders, want die hebben hun kleinkinderen drie weken niet gezien. Na een tijdje zegt Charlie: ,,Eh... Puck, op die foto in de kano zag je er best een beetje dik uit… Sorry." Ik houd mijn adem in maar zie in de achteruitkijkspiegel dat Puck boos wordt. Ze zegt: ,,Er is er maar één in deze auto die een beetje dikkig is…" ,,Ja!" antwoordt Charlie serieus. ,,Mama."

