’Vluchtgevaar oud-baas No Surrender’

Dat bevestigt zijn advocaat Roy van der Wal, naar aanleiding van een bericht op Crimesite. „Zaterdag ben ik ingelicht over de overplaatsing die vrijdag is gebeurd. Volgens het Openbaar Ministerie zou er een plan zijn om mijn cliënt te bevrijden. Dat lijkt mij totale nonsens”, laat Van der Wal aan De Telegraaf weten.

Kuipers zat vast in de Penitentiaire Inrichting De Marwei in Leeuwarden. Hij wordt verdacht van onder andere afpersing, mishandeling en het aansturen van een criminele organisatie. Op 17 september moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen. Een woordvoerder van het het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie bevestigt de overplaatsing. „Die is gebeurd op basis van een anonieme melding. Verder kunnen we er niets over zeggen.”

Kuipers uit Emmen was de belangrijkste leider van No Surrender geworden, na het vertrek van Klaas Otto. In juli kondigde hij aan op te stappen bij de club. „Hij heeft het helemaal gehad in de motorwereld”, aldus Van der Wal.