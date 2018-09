Russen de straat op tegen hogere pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd in Rusland wordt voor mannen verhoogd van 60 naar 65 en voor vrouwen van 55 naar 60, dat was eerst nog 63. De levensverwachting voor mannen in Rusland is 66.

De demonstranten vertegenwoordigen alle politieke stromingen in Rusland. Ook aanhangers van Poetin zijn de straat opgegaan, omdat ze het niet met het plan eens zijn. De populariteit van de president is flink gedaald.

Poetin zegt echter dat de plannen nodig zijn, omdat de Russische bevolking aan het vergrijzen is.