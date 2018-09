Dode in te water geraakte auto Helmond

Duikers vonden zondagmiddag in een kanaal in Helmond een auto met een lichaam. Ⓒ MaRicMedia

HELMOND - In een kanaal in Helmond is zondag een auto aangetroffen met daarin een lichaam. Volgens de politie is de identiteit van het slachtoffer nog niet vastgesteld. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf.